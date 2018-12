Raketen und Böller bleiben streng geregelt

Rund zwei Wochen vor dem Jahreswechsel befassen sich die Gewerbeaufsicht (ITM) und das Luxemburgische Institut für Normung, Zulassung, Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen (Ilnas) mit dem Silverster-Feuerwerk für Privatpersonen. Den Behörden durchleuchtet die Pyrotechnik nicht nur in puncto Sicherheit, sondern legt ihren Augenmerk auch auf ihre Verwendung.

Wie bereits im vergangenen Jahr unterliegen Privatfeuerwerke in Luxemburg auch zu Silverster 2018 strengen Regeln. In den meisten Gemeinden sind die allgemeinen polizeilichen Vorschriften maßgebend, die Privatpersonen das Abbrennen von Böllern und Raketen generell verbieten. In anderen Kommunen, wie in Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette, Düdelingen und Petingen, bedarf es einer Sondergehmigung der Bügermeisterin oder des Bürgermeisters.

Differdingen macht eine Ausnahme

«Wer sich nicht an die Vorschriften hält und von der Polizei ertappt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Vorschrift umzusetzen, ist natürlich nicht einfach, weil die Beamten nicht überall sein können», erklärt der Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana.

Eine Ausnahme zu Silverster macht Differdingen. Die Feuerwerks-Begeisterten in der Stahlstadt dürfen sich 20 Minuten lang austoben – zwischen 23.55 Uhr und 0.15 Uhr. «Wir gestatten zweimal im Jahr Privatfeuerwerke. Während des Nationalfeiertags und zu Silvester. Im vergangenen Jahr hatten wir mit unserer Regelung kaum Probleme. Deshalb gilt sie erneut», sagt der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini.

