Störungen beim Bahnverkehr nach Belgien

Belgische Pendler brauchen zur Zeit viel Geduld. «Seit 16.30 Uhr fahren keine Züge mehr auf der Strecke Luxemburg-Arlon», beschwert sich ein Leser von L'essentiel.

Die CFL melden auf ihrem Twitter-Account ein «betriebliches Problem», das dazu führt, dass mehrere Züge nach Arlon nicht wie geplant fahren können. Die genauen Gründe für diese Verzögerungen blieben zunächst unklar.

#CFLINFOS50 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un problème technique sur un train, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Arlon.