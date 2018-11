Romain Butti gewinnt Literaturwettbewerb

Obwohl der diesjährige Nationale Literaturwettbewerb Werke in luxemburgisch, französisch, deutsch und englisch in seiner Auswahl hatte, gewann Romain Butti mit seinem luxemburgischen Stück «Fir wann ech net méi kann» in der Kategorie «Erwachsene Autoren». «Die Jury war von der Qualität des literarischen Ausdrucks verzaubert, der eine Welt poetischer Bilder und zerbrechlicher Bilder hervorbringt», erklärte das Kulturministerium.

Der zweite Preis ging an Charles Meders «Geheimdienstkönige». Samuel Hamen belegte mit «Tagebuch des Fremdalterns» den dritten Platz. In der Kategorie «Junge Autoren» wählte die Jury «Outlast», das englischsprachige Werk von Anna Leader. Die offizielle Preisverleihung des Nationalen Literaturwettbewerbs 2018 findet am Dienstag, den 4. Dezember 2018 um 19.30 Uhr im Nationalen Literaturzentrum in Mersch statt. Seit 1978 organisiert das Kulturministerium diesen Wettbewerb zur Förderung des literarischen Schaffens in Luxemburg.

(L'essentiel)