Über 20 Grad – Wärmephase erreicht Höhepunkt

Luxemburg befindet sich momentan fest in den Händen von Hoch «Frauke». Bis zur Wochenmitte bleibt es nach Angaben des Wetterdienstes Météo Boulaide für die Jahreszeit ungewöhnlich sonnig und warm.

Bereits am Montag stieg das Quecksilber an zwei Messstationen über die 20-Grad-Marke: In Remich wurde mit 20,6 Grad der Höchstwert gemessen, in Mersch brachte es das Thermometer auf 20,1 Grad. Am Dienstag erwarten die Wetterfrösche größtenteils Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Örtlich könnten jedoch sogar die 21 Grad überschritten werden.

Sonnenanbeter sollten die nächsten Stunden so gut es geht auskosten, denn bereits am Donnerstag soll das Wetter wieder unbeständiger werden, weil kalte Luftmassen das Land erreichen. «Die Temperaturen gehen dann zwar ein gutes Stück zurück, allerdings kann vom winterlichen Wetter nicht die Rede sein», schreibt Météo Boulaide.

(sw/L'essentiel)