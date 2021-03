Luxemburgs Reiter wappnen sich gegen Herpesviren

Bei einem Springreitturnier im spanischen Valencia ist Ende Februar ein erster Fall einer Herpesinfektion bei einem Pferd festgestellt worden. Das hochansteckende Virus mit dem Namen Equines Herpesvirus 1 (EHV-1) verursacht bei Pferden hohes Fieber und neurologische Symptome. In schweren Fällen kann eine Infektion für das Tier tödlich verlaufen. Nach Bekanntwerden des ersten Falles wurden in ganz Europa Vorkehrungen getroffen. Inzwischen wurden Fälle aus Frankreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz gemeldet.

Auf Nachfrage von L'essentiel teilte die Luxemburger Veterinärverwaltung am Montag mit, dass bislang kein EHV-1-Fall im Großherzogtum festgestellt worden sei. Man beobachte die Situation allerdings genau. Am 3. März hatte der Dachverband der Luxemburger Reitvereine, die Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres (FLSE), in einem Schreiben an ihre Mitglieder eine Warnung ausgesprochen: «Dieses Virus stellt ein sehr bedeutendes Gesundheitsrisiko dar», heißt es in der internen Mitteilung. Der Verband empfiehlt die Impfung von Pferden und Zuchtstuten und zusätzlich sollten Pferde, die in einen anderen Stall umziehen, zunächst von den übrigen Tieren isoliert gehalten werden.

«Es ist wie Corona für Pferde»

Bei der Reitschule Kandel Frères ist man der Empfehlung am Wochenende bereits zum Teil nachgekommen. Die Reitschule hat am Samstag 60 ihrer 120 Pferde impfen lassen. Die restlichen 60 Pferde sollen am nächsten Wochenende folgen. Einen Impfstoff gegen EHV-1 gibt es bereits, im Gegensatz zu einer Grippe-Impfung bietet dieser allerdings dem einzelnen Tier keinen Schutz. Nur wenn möglichst viele Pferde geimpft sind, kann die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden. Deshalb sind derzeit Pferdebesitzer auf der ganzen Welt dabei, so schnell wie möglich eine Impfung ihrer Tiere zu erreichen. «Es kostet uns etwa 2000 Euro, um die 120 Pferde zu impfen», erklärt Claude Kandel, der die Reitschule leitet.

«Es ist wie Corona für Pferde. Wir müssen vorsichtig mit Ausrüstung umgehen, die Tiere nicht transportieren, unsere Hände gut waschen, keine anderen Pferde streicheln», erläutert Kandel die eigenen Maßnahmen. Von ihrem nationalen Verband sensibilisiert, haben die luxemburgischen Reitvereine aber auch Vereine jenseits der Grenze ihre Reiter gewarnt.

Schweizer Pferdebesitzer sehen derzeit ihre Tiere, die zur Ausbildung in andere Länder geschickt wurden, dort in Quarantäne festsitzen. Auch der Pferdesport leidet bereits unter den Folgen der Coronakrise und muss deshalb dem Herpesvirus mit Hygienemaßnahmen begegnen, bevor auch daraus eine Pandemie wird. In vielen Ländern, darunter auch Luxemburg, sind Trainingsstunden und Versammlungen mit Pferden bis einschließlich zum 28. März verboten.

(NC/L'essentiel)