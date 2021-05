Trinkgenossen attackieren Mann und rauben ihn aus

In Esch-sur-Alzette wurde erneut ein Mann Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Männer haben in der Passage zwischen der Place St. Michel und der Rue St. Vincent das Opfer angegriffen, so die Police Grand-Ducale.

Kurz zuvor habe das Opfer mit den tatverdächtigen Angreifern auf einer Terrasse getrunken. Sie hätten ihn daraufhin überzeugt sie in eine andere Bar zu begleiten. Auf dem Weg dorthin griffen sie den Mann an. Sie warfen ihn zu Boden, durchsuchten ihn und stahlen seine Brieftasche. Das Opfer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Die Verdächtigen benutzten später die Kreditkarte des Opfers – die Aufnahmen der Überwchungskameras konnten später verwendet werden, um nach den Tätern zu fahnden, berichtet die Polizei. Einer der Verdächtigen wurde ausfindig gemacht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an.

(L'essentiel)