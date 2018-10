«Es wundert nicht, dass die Leute wütend sind»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz stellt ULC-Präsident Nico Hoffmann klar: «Das große politische Thema ist der Verbraucherschutz definitiv nicht». Demzufolge sei es umso wichtiger, dass die ULC (Union Luxembourgeoise des Consommateurs) den Parteien beim Zusammenstellen ihrer Wahlprogramme ganz genau auf die Finger schaut und diese Informationen an den Verbraucher weitergibt. In der neuen Ausgabe von de Konsument kann sich jeder darüber informieren, welche Rolle der Verbraucherschutz in den Wahlprogrammen spielt. Damit wolle die ULC jedoch «keine Wahlempfehlung geben», wie Hoffmann betont. Die Verbraucher sollen sich ihr eigenes Bild machen.

Der Verbraucherschutz sei in Luxemburg zwar durchaus vorhanden, aber chaotisch über verschiedenste Ministerien verteilt, abhängig von den Themenbereichen. Eine der Hauptforderungen der ULC ist ein zentrales Verbraucherschutzministerium, welches alle Kompetenzen transparent und gebündelt unter einem Dach vereint. Diese Idee findet bei einem Großteil der Parteien Anklang, lediglich Déi Lenk und die CSV halten sich hier bedeckt.

Kein Wort über die Banken

Gerade im Bereich der Banken ist man enttäuscht, da insbesondere die «großen Parteien in ihren Wahlprogrammen kein Wort darüber verlieren». Die ULC fordert konkrete Maßnahmen gegen zu hohe Bankgebühren und mehr Transparenz für die Kunden. Diesbezüglich sei die aktuelle Lage nicht zufriedenstellend: «Es braucht niemanden zu wundern, dass die Menschen wütend sind», so Hoffmann.

Ideen für eine Steuerreform, die generell die einkommensschwachen Haushalte entlastet, finden sich in allen Wahlprogrammen und decken sich zumindest teilweise mit den Anregungen der ULC. Auch im Hinblick auf Alters- und Pflegeheime sieht die ULC Handlungsbedarf. «Einem reichen Land wie Luxemburg steht es nicht gut zu Gesicht, dass Bürger, die jahrelang zu unserem Wohlstand beigetragen haben, nach ihrem Arbeitsleben ausgenommen werden», erklärt Hoffmann. Im Gegensatz zum Verbraucherschutz im Finanzbereich hätten hier auch alle Parteien entsprechende Kapitel in ihren Wahlprogrammen. Auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist ein zentraler Punkt, der von allen Parteien beackert wird.

«Es muss zügig gehandelt werden»

Verbesserungen des Verbraucherrechtes ist ein weiterer zentraler Punkt der ULC, der eher sporadisch in den Wahlprogrammen vertreten ist. So befürworten alle großen Parteien die Schaffung der Möglichkeit von Sammelklagen. Lediglich KPL, ADR und die Piratenpartei enthalten sich. Die Garantie auf Verbrauchsgüter wollen nur Déi Lenk und Déi Greng angehen. Themen wie Informationspflicht der Verkäufer, Einkaufs- und Geschenkgutscheine sowie die Sanktionen bei Verstößen gegen das Verbraucherrecht werden so gut wie gar nicht beachtet

Die ULC sieht «gute Ideen in den Wahlprogrammen, aber es muss zügig gehandelt werden». Daher will man den Politikern schon während den Koalitionsverhandlungen ganz genau auf die Finger schauen und sich dann auch bei der neuen Regierung für den Verbraucherschutz stark machen.

(Dustin Mertes/L'essentiel)