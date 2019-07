Luxemburger Domains beliebt wie nie zuvor

In Luxemburg wird die Verwaltung von .lu-Domainnamen für Websites und E-Mail-Adressen von der Restena Foundation durchgeführt. Im Juni 2019, 27 Jahre nach der ersten Internetverbindung des Großherzogtums, überschritt die Zahl der .lu-Domain-Namen zum ersten Mal die 100.000er-Marke, sagte die Stiftung in einer Erklärung.

Neben der Verwaltung der nationalen.lu-Domain vernetzt und bietet die Restena-Stiftung (Réseau téléinformatique de l'éducation nationale et de la recherche) Netzwerk- und Sicherheitsdienste für Organisationen, die in den Bereichen Forschung und Bildung, Gesundheit, Kultur oder Verwaltung in Luxemburg tätig sind.

«Mehr als 75 Prozent der Inhaber von.lu-Domains sind mit Unternehmen und Organisationen verbunden», erklärt die Stiftung. Mehr als die Hälfte aller Domainnamen gehört Inhabern mit Wohnsitz in Luxemburg, gefolgt von französischen, belgischen und deutschen Staatsangehörigen.



Darüber hinaus werden nicht weniger als 89 Prozent der registrierten Domainnamen erneuert. Gleichzeitig schwankte das jährliche Wachstum von .lu in den letzten Jahren zwischen drei und vier Prozent. «Nicht nur diejenigen, die die Domain bereits haben, behalten sie für eine lange Zeit, sondern immer mehr Menschen registrieren sie auch. Zwei Ergebnisse, die das Vertrauen und die Stabilität der .lu deutlich belegen», erklärt Guillaume-Jean Herbiet, Systemingenieur bei der Restena Foundation.

Derzeit arbeiten die Mitarbeiter der Stiftung an der bevorstehenden Öffnung der Registrierung von Domainnamen mit ein und zwei Zeichen. Im Jahr 2000 war dies blockiert worden, da es zu Sicherheitsproblemen kam, die nicht nur zu Verwechslungen zwischen den Namen führen, sondern auch böswillige Umleitungen ermöglicht haben. «Seit Anfang des Jahrzehnts ist das Verbot der Registrierung von zwei-Letter-Domainnamen allmählich obsolet geworden», erklärt die Stiftung. Die nationalen Behörden sind dabei, diese Kurzdomains wieder zu öffnen. Für die Domain .lu sollte dies bis zum ersten Halbjahr 2020 der Fall sein.

