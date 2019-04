Luxemburger Geschäfte dürfen am 4. Mai öffnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Beerdigung von Altgroßherzog Jean findet am 4. Mai, um 11 Uhr in der Kathedrale Notre-Dame in der Hauptstadt Luxemburg statt. Für die Öffnungszeiten der Geschäfte hat das keine Konsequenzen.

Auf Nachfrage von L'essentiel, kündigte das Wirtschaftsministerium an, dass «die Geschäfte am 4. Mai öffnen dürfen, da der Tag kein gesetzlicher Feiertag ist».

Am 4. Mai wird jedoch kein Fußballspiel stattfinden. Das wurde diese Woche von dem luxemburgischen Fußballverband angekündigt. Außerdem fällt an jenem Tag in allen Schulen der Unterricht aus.

(Olivier Loyens/L'essentiel)