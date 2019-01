Luxemburg wurde vom Blutmond geweckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg und in der gesamten Großregion herrschten am Montagmorgen gute Wetterbedingungen. Wenn der Himmel frei war, standen die Chancen gut, dass man ab 5.41 Uhr freie Sicht auf die spektakuläre Mondfinsternis hatte.

Aus dem Großherzogtum, Frankreich, Belgien und sogar Deutschland war am Montagmorgen der kupferfarbene sogenannte Blutmond zu sehen. Eine große Anzahl von Fotos hat bereits das Netz geflutet, vor allem natürlich in den sozialen Netzwerken.

Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Mes photos de #EclipseDeLune !



Par un temps de -11°C ! pic.twitter.com/tUnxjzjSkZ — Freezon14 (@Freezon14) 21 janvier 2019

