Kersch will Fortbildung für 40.000 Menschen

Die Corona-Krise hat uns weiterhin im Griff, nun ergreift Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) aber Maßnahmen zur «Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern in Kurzarbeit». Bei einer Pressekonferenz am Montag stellte er mehrere Maßnahmen vor.

Wer vom 1. Januar bis zum 31. März 2021 in Kurzarbeit war, kann von einer Weiterbildung im Bereich der Digitaltechnik profitieren, so der Minister. Mit einem Gutschein im Wert von 500 Euro, der auf Guichet.lu heruntergeladen werden kann, können Interessierte aus 240 Online-Schulungen wählen, die von 34 Schulungszentren des Landes angeboten werden. Jeder dieser Personen soll von 16 Fortbildungsstunden profitieren können.

«Es ist ein Pilotprojekt»

«150.000 Menschen waren in Kurzarbeit», erinnerte Dan Kersch, «und es gibt immer noch viele Menschen, die weiterhin betroffen sind. Wir wollten etwas tun, um ihnen bei der Suche nach einem neuen Job zu helfen, sollte es in Zukunft Probleme mit dem aktuellen Arbeitgeber geben. So werden 40.000 Menschen die Möglichkeit haben, eine kostenlose Fortbildung im Bereich der digitalen Technologie zu absolvieren, die vom Staat und dem Beschäftigungsfonds bereitgestellt wird.»

Dan Kersch ist überzeugt: «Der beste Weg, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist Fortbildung.» Wenn 40.000 Personen vom Angebot profitieren, kostet die Initiative 20 Millionen Euro. «Das ist nicht nichts und ich hoffe, dass wir das gesamte Budget ausgeben müssen.» Wäre dies nicht der Fall, würde dies bedeuten, dass es Menschen gibt, die nicht an den Schulungen teilnehmen möchten. Es sei ein Pilotprojekt und man müsse schauen, ob man die Leute für die Teilnahme an einer solchen Initiative motivieren kann.