Einfache Methode minimiert Sterblichkeitsrate

Forscher der Universität Luxemburg haben in Zusammenarbeit mit den Universitäten in Huazhong und Wuhan sowie dem HUST-Wuxi Forschungsinstitut eine Methode entwickelt, um stark gefährdete Covid-19-Patienten schnell, einfach und früh zu identifizieren. Wie die Universität Luxemburg am Freitag mitteilt, könnten die Patienten so frühzeitig entsprechend behandelt werden und: die Sterblichkeitsrate minimiert werden.

Demnach resultieren die Ergebnisse aus einer Studie, die auf Blutproben von chinesischen Covid-19-Patienten basiert. Wie kürzlich in der Zeitschrift Nature Machine Intelligence veröffentlicht, heben die Ergebnisse drei Parameter hervor, anhand derer mit über 90-prozentiger Genauigkeit eine Überlebensprognose für individuelle Patienten gegeben werden kann: Die Konzentrationen von Milchsäuredehydrogenase, hochempfindlichem C-reaktivem Protein und im Blut vorhandenen Lymphozyten.

« Wir haben Blutproben untersucht, um Faktoren zu erkennen, die auf ein erhöhtes Sterberisiko hindeuten »

Die Studie machte sich demnach eine Datenbank zu Nutze, in der die Blutproben von 485 Patienten des Tongji-Krankenhauses erfasst wurden, wo die Mehrzahl der schweren COVID-19 Fälle in Wuhan aufgenommen wurden. Der klinische Verlauf dieser Patienten sei bis zum 24. Februar beobachtet worden: 298 Personen erholten sich von der Infektion, wohingegen 187 Patienten starben. «Wir haben rückblickend die verschiedenen Blutproben untersucht, die während des Aufenthalts im Krankenhaus genommen wurden, um deutliche Faktoren zu erkennen, die auf ein erhöhtes Sterberisiko hindeuten», erklärt Prof. Jorge Goncalves, Leiter der Forschungsgruppe am «Luxembourg Centre for Systems Biomedicine» (LCSB).

Der mathematische Modellierungsansatz basiert auf den neuesten Algorithmen des maschinellen Lernens. Aus 84 klinischen Messungen wurden im Modell drei Schlüsselmerkmale ausgewählt: Die Konzentration der Milchsäuredehydrogenase (LDH), denn ein erhöhter Wert dieser Enzymkonzentration im Blut ist ein bekanntes Anzeichen für Gewebeschädigung. Der zweite Parameter ist ein erhöhtes Level an hochempfindlichem C-reaktivem Protein (hs-CRP), was einen anhaltenden Entzündungszustand anzeigt. Eine niedrige Anzahl an Lymphozyten, einer der Haupttypen von Immunzellen, stellt den dritten Biomarker dar.

Modell sagt Krankheitsverlauf vorher

Für jeden dieser Faktoren definierten die Forscher dann bestimmte Grenzwerte, über oder unter welchen die Patienten einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. «Der nächste Schritt war dann die Entwicklung eines Werkzeuges für die klinische Anwendung», sagt Dr. Laurent Mombaerts, einer der an der Studie beteiligten Forscher des LCSB. «Wir haben einen dreistufigen Entscheidungsbaum erstellt und anhand der Daten aus Wuhan validiert. Es zeigte sich, dass dieses einfache Modell mit hoher Genauigkeit den Ausgang der Erkrankung vorhersagen kann.» Im Durchschnitt sei das Modell in der Lage, den Ausgang der Krankheit etwa zehn Tage im Voraus mit 90-prozentiger Genauigkeit vorherzusagen.

Quelle: Universität Luxemburg

Da das Modell sowohl praxisnah als auch leicht verständlich sein musste, seien die Forscher daran interessiert, es an größeren Datensätzen zu erproben, um seine Genauigkeit zu erhöhen. Nichtsdestotrotz wurden in der Studie Biomarker gefunden, die den Schweregrad der Krankheit vorhersagen und potentiell lebensrettend sein können. Die drei Schlüsselfaktoren – LDH, hs-CRP und Lymphozyten-Konzentration – können einfach bestimmt werden und in überfüllten Krankenhäusern mit knapper medizinischer Ausrüstung kann dieser Entscheidungsbaum dabei helfen, Patienten schnell zu klassifizieren.

Eine Internetseite, die mit diesem Modell arbeitet, sei in China bereits verfügbar: Ärzte können die Messwerte der drei Parameter eingeben und erhalten eine Vorhersage für den betroffenen Patienten. «Es stellt einen einfachen und intuitiven klinischen Test bereit, um Hochrisikopatienten zu erkennen, bevor irreparable Schäden entstehen können», sagt Prof. Jorge Goncalves. Diese Arbeit lege auch den Grundstein für die Anwendung von maschinellem Lernen, um die Triage, also die Einteilung der Erkrankten, während weitreichender Epidemien zu vereinfachen.

(L'essentiel)