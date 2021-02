Gendergerechtes Schreiben rückt in den Vordergrund

Inklusive und gendersensible Schreibweise findet allmählich ihren Weg in offizielle Texte. Das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern verwendet sie für all seine Publikationen. «Es entspricht einer Idee von Gleichheit, die wir verteidigen», sagt eine Sprecherin. In französisch formulierten Dokumenten werden Bindestriche verwendet, um das Femininum einzuschließen (Les étudiant-e-s). Im Deutschen geht der Gebrauch auf einen Großbuchstaben über (Die StudentInnen). Im Moment verwenden nur das Gleichstellungs- sowie das Innenministerium – beide geleitet von Taina Bofferding (LSAP) – die inklusive Schrift.

Andere Ministerien und offizielle Stellen scheinen das noch zu ignorieren. «Im Moment gibt es keine staatliche Anweisung», sagt Luc Weis, Direktor von Script (Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques), Motor für Entwicklungen im Bildungsbereich in Luxemburg. Dennoch plädiert er dafür, in den Formulierungen inklusiv zu schreiben, zum Beispiel, indem man von «Studentinnen und Studenten» spricht. Bindestriche und andere Punkte innerhalb von Wörtern würden die «Lesbarkeit, insbesondere für Nicht-Französisch-Sprechende» beeinträchtigen.

« Diskriminierung durch Sprache vermeiden »

Der Direktor des Script bemerkt einen «Klärungsbedarf bei den staatlichen Akteuren». «Die offizielle Schreibweise jeder Sprache muss in der Schule respektiert werden», sagte Claude Meisch (DP), Minister für Nationale Bildung, in der Antwort einer parlamentarischen Anfrage der ADR. Aber die unterschiedlichen Schreibweisen seien seiner Meinung nach «keine Fehler, sondern Variationen, die das Bemühen widerspiegeln, Diskriminierung durch Sprache zu vermeiden».

Luc Marteling, Direktor des Zenter fir Lëtzebuerger Sprooch (ZLS), geht davon aus, dass das Luxemburgische keine Ausnahme von diesem Trend ist. «Wir arbeiten mit dem Kommissar für die luxemburgische Sprache zusammen», insbesondere an Berufsbezeichnungen, sagt er. Die Form ist noch nicht geklärt, aber das Gerundium, das man im Deutschen manchmal sieht (Die Studierenden), funktioniert im Lëtzebuergesch leider nicht. Marteling plädiert für «eine Möglichkeit, inklusives Schreiben zu üben, aber nicht für einen Zwang».

(jg/L'essentiel)