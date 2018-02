Wahl zur «Miss Portugal» soll doch wieder stattfinden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Wahl zur «Miss Portugal in Luxemburg» rüstet für einen Neustart. Nachdem die langjährigen Organisatorinnen Jacinta und Ana Dias am Sonntag das Handtuch geworfen hatten, will nun der Verein Miss & Mister die Leitung des Events übernehmen. Die asbl organisiert auch die Wahl zu «Miss und Mister Luxembourg».

Für die Neuauflage des Schönheitswettbewerbs werden bereits Kandidaten gesucht. Die Finalshow für «Miss Portugal in Luxembourg 2019» soll am 30. November 2018 in der Stadt Luxemburg stattfinden.

(L'essentiel)