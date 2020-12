«Ich wäre Weihnachten gerne bei meiner Familie»

Auslandsreisen sind in Pandemiezeiten ein besonders heikles Thema. Etwas, das Jules auf die harte Tour lernen musste. Der französische Student aus Beles war schon während der ersten Welle im März in den USA gestrandet. Dieses Mal machen ihm die Restriktionen bezüglich Großbritannien das Leben schwer. Weihnachten mit der Familie fällt für ihn deshalb nämlich sehr wahrscheinlich flach. Der Oxford-Student befand sich am Montag gerade auf der Busfahrt zum Flughafen, als ihm der Rückflug gestrichen wurde.

Viele Länder Europas hatten am Montag wegen eines ansteckenderen Stammes des Coronavirus den Flugverkehr mit Großbritannien eingestellt, darunter auch Luxemburg und Frankreich. Zwar hat Frankreich, Jules' Heimatland, die Einreisebestimmungen für Staatsbürger wieder gelockert, dennoch wird eine Rückkehr für den 19-Jährigen kaum umzusetzen sein. Immerhin müsste ein neuer Flug und ein neuer Coronatest her.

«Die Stimmung ist im Keller»

Die Aussicht in Großbritannien bleiben zu müssen, ist für Jules nicht gerade rosig: «Die Stimmung ist im Keller. Anstatt mit meiner Familie zu feiern, werde ich mit acht oder neun französischsprachigen Studenten auf dem Campus sein.» Die anderen 300 hätten es noch rechtzeitig nach Hause geschafft, erzählt er L'essentiel . Sowohl die wenigen verfügbaren Flüge vor der Einschränkung seien sehr teuer gewesen, als auch der schon damals notwendige negative PCR-Test. «Der ist hier schwer zu kriegen. Und mit 300 bis 400 Euro muss man für einen Test schon rechnen», berichtet Jules.

«Niemand hat eine richtige Antwort für mich»

Wie Jules weiß auch Kim Hurst nicht, wann sie zurückkommen kann. Die Britin arbeitet in Luxemburg und ist aus familiären Gründen in ihrem Heimatland zu Besuch. Nun bereitet sie sich darauf vor, Weihnachten ohne ihren Mann und ihre zwei kleinen Kinder zu verbringen. «Ich wäre gerne bei ihnen, ich habe für sie alle Geschenke», sagt sie. Ein kleiner Trost für Kim: Zumindest habe sie in England ihre Eltern bei sich.

Trotz ihrer misslichen Lage glaubt die 41-Jährige, dass die Behörden mit der Sperrung des Reiseverkehrs zwischen Großbritannien und anderen europäischen Ländern die richtige Entscheidung getroffen haben. Bis auf Weiteres wird sie ihre Zeit wohl hauptsächlich am Telefon verbringen. «Ich rufe immer wieder bei den Botschaften an, aber niemand hat eine richtige Antwort für mich, wie es weitergeht. Ich muss Geduld mitbringen», resümiert sie.

