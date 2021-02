Das Gesundheitssystem will sich anpassen

Das Gesundheitsministerium und das Ministerium für soziale Sicherheit haben am Dienstag die ersten Ergebnisse präsentiert, die beim «Gesondheetsdësch» ausgearbeitet wurden. Bei der Grundsatzdiskussion wollen die Akteure eine gemeinsame Vision des künftigen Gesundheitssystems entwickeln. Die CNS, die Gewerkschaften OGBL, LCGB und CGFP, die UEL für die Arbeitgeber, die AMMD für die Ärzteschaft und die Krankenhausföderation FHL waren mit von der Partie.

Eine erste Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das Zusammenspiel der stationären und des ambulanten Bereichs zu verbessern. Eine zweite Arbeitsgruppe will dafür sorgen, dass sich die Beziehungen zwischen Patienten und Dienstleistern verbessern. Arbeitsgruppe drei widmet sich der Bestandsaufnahme der Berufstätigen in der Gesundheitsbranche unter dem demografischen Aspekt. Dadurch soll beispielsweise ein Mangel an Ärzten verhindert werden.

Als Ergebnis der in den letzten Wochen begonnenen Diskussionen sollen dreizehn Projekte umgesetzt werden, darunter die Reform der medizinischen Hochschullehre und des Obersten Rates für bestimmte Gesundheitsberufe. In den kommenden Wochen und vor allem im kommenden März werden sich drei weitere Arbeitsgruppen mit Gesundheit durch Prävention, Medizin der Zukunft und der Finanzierung des Gesundheitssystems beschäftigen.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)