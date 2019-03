Luxemburg des Steuerdumpings beschuldigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der Veröffentlichung des Berichts TAX3 des Europäischen Parlaments in dieser Woche steht das Großherzogtum wieder im Fokus der europäischen Behörden. In dem Bericht wird Luxemburg, ebenso wie Belgien, Zypern, Ungarn, Irland, Malta und den Niederlanden, vorgeworfen sich als «Steueroasen» zu präsentieren.

Im konkreten Fall Luxemburgs sind die Verfasser des Berichts der Ansicht, dass sein Wirtschaftswachstum künstlich die Anzahl von Fremdkapital-Fonds und anderen Investmentfonds, die auf dem Finanzplatz angesiedelt sind, begünstigt wird. Organisationen wie diese würden oft «genutzt, um Steuergesetzgebungen zu umgehen», heißt es in dem Bericht weiter.

42 Milliarden Euro Fehlbetrag

Der Bericht ist zudem der Ansicht, dass viele multinationale Unternehmen Luxemburg, aber auch die Niederlande und Belgien als Standort aus offensichtlich steuerlichen Gründen gewählt haben, weil die Unternehmensbesteuerung dort attraktiver ist. Die Verfasser befürchten daher, dass die Niederlande und Luxemburg zusammen mehr ausländische Direktinvestitionen vereinen würden, ohne eine konkrete Geschäftstätigkeit, als die Vereinigten Staaten.

Der TAX3-Bericht beklagt eine «Steueraggressivität» in mehreren EU-Staaten, die «die Integrität des gemeinsamen Marktes der Europäischen Union untergräbt». So würde die Steuerumgehung durch die betreffenden Mitgliedsstaaten, darunter auch Luxemburg, laut dem Bericht zu einem Fehlbetrag von 42,8 Milliarden Euro für die 22 Partnerstaaten führen. Die Autoren kreiden zudem die mangelnde Reaktionsfähigkeit der Kommission, insbesondere im Fall LuxLeaks an. Um das Phänomen einzudämmen, empfehlen die Autoren, die «Einführung von Gegenmaßnahmen gegen nicht kooperative Gerichte».

(PaT/jg/L'essentiel)