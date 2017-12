Regierung begrüßt Petition zu «Tiers Payant»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Petition um den «Tiers Payant» findet ein offenes Ohr bei der Bevölkerung. Innerhalb kürzester Zeit waren die für eine Anhörung in der Chamber nötigen 4500 Stimmen gesammelt. Und auch die Regierung scheint dem Thema nicht abgeneigt, wie aus dem Ministerium für Soziale Sicherheit zu hören ist.

«Wir sind offen für eine Diskussion. Es ist eine gute Idee», sagt ein Sprecher des Ministeriums auf Nachfrage von L'essentiel. Bei dieser Drittzahler-Regelung geht es darum, dass Patienten die Rechnung nicht mehr wie bislang vorstrecken müssen, sondern dass die nationale Gesundheitskasse CNS ihren Anteil sofort bezahlt. «Diese Maßnahme würde bei der CNS keine Mehrkosten verursachen. Es wird einfach direkt bezahlt, anstatt mit einer Verzögerung und Umweg über den Patienten», sagt der Sprecher. Das Ministerium würde Gespräche zwischen der CNS und der Ärztegewerkschaft AMMD dazu begrüßen.

Aber vor der Debatte in der Chamber wird sich noch nichts ändern. «Wir warten darauf, was die Diskussion hergibt», so der Verantwortliche aus dem Ministerium. Er erklärt auch, dass die Debatte nicht neu sei. Es gab schon mehrere parlamentarische Anfragen dazu. Die älteste stammt aus dem Jahr 1984.

(jg/L'essentiel)