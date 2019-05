Luxemburger erinnern sich an Großherzog Jean

Er soll seinen Rucksack bei den Pfadfindern immer selbst getragen haben – und abgewaschen hat er auch, «zu Hause durfte er das schließlich nicht». Die Luxemburger haben ganz unterschiedliche Erinnerungen, wenn sie an ihren ehemaligen Großherzog denken.

Wir haben uns am Donnerstag vor dem Palast in der luxemburgischen Hauptstadt umgehört und uns in die Warteschlange gemogelt. Viele Menschen kommen seit Montag täglich hierher, um von Jean in der Chapelle ardente Abschied zu nehmen. In dem mittlerweile vierten Kondolenzbuch neben dem Wachposten des Palastes können die Besucher der großherzoglichen Familie eine persönliche Nachricht hinterlassen.

Im Video erzählen sie uns, was Sie mit ihrem ehemaligen Staatsoberhaupt verbinden.

(fj/es/L'essentiel)