«Ich lasse meine Heldin im echten Leben existieren»

Riesige transparente Flügel, die dank eines raffinierten Verschlusses aus den Schulterblättern herausragen, metallisch blaue Haare und ein Rock, der wie eine Blumenkrone aufblüht: Cynthia, alias RainbowRaven, ist bereit für die LuxCon an diesem Wochenende.

Bei der achten Ausgabe des Science-Fiction-Festivals wird die 26-jährige Luxemburger Cosplayerin die Sugar Plum Fairy Mercy spielen, einen Charakter aus dem Online-Videospiel «Overwatch». «Ich bin ein Gamerin und mich fasziniert am Cosplay, meine Lieblingsvideospiel-Charaktere im echten Leben existieren zu lassen», sagt sie.

«In jedem Kostüm steckt eine Menge Arbeit»

RainbowRaven wird am Samstag und Sonntag in ihre Rolle schlüpfen. Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie die LuxCon größtenteils auf «Discord», einer unter Gamern bekannten Chat-Plattform, stattfinden wird. Aber der Fantasie sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt: So wird das Programm aus der Abtei Neumünster gestreamt und die Besucher können es von zu Hause aus verfolgen. Hier können sie Künstler entdecken, eingeladene Gäste mit großen Namen treffen, Spiele spielen oder den Cosplay-Wettbewerb besuchen.

«Auf Conventions sind die Besucher sehr neugierig auf unsere Arbeit. Aber draußen wird Cosplay manchmal als ein nicht sehr ernsthaftes Hobby gesehen», sagt die 26-Jährige. Doch bereits ein Kostüms zu kreieren sei eine riesige Aufgabe. RainbowRaven etwa habe sechs Monate gebraucht, um ihr Feen-Kostüm zu entwerfen, bei einem überschaubaren Budget von 600 Euro. «In jedem Kostüm steckt eine Menge Arbeit und unzählige Versuche, um herauszufinden, welches Material am besten geeignet ist, um die Elemente zu formen und zu gestalten, sodass sie zusammenpassen», sagt sie, «das macht am meisten Spaß».

(Séverine Goffin/L'essentiel)