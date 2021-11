350 Arbeitsplätze bei DuPont stehen auf dem Spiel

Eine Neuausrichtung der Unternehmensbereiche, die vom amerikanischen Hauptsitzes von «DuPont de Nemours» beschlossen wurde, impliziere den Verkauf der beiden luxemburgischen Standorte in Contern, bedauert der LCGB in einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Presseerklärung. Der Verkauf könnte nach Angaben der Gewerkschaft bis Ende 2022 erfolgen. «Vor ein paar Jahren gab es ähnliche Risiken, aber wir dachten, sie seien abgewendet worden. Die jüngsten Diskussionen gingen nicht in diese Richtung», so Marc Kirchen, Gewerkschaftssekretär.

In den beiden Produktionsstätten DTF und Hytrel, die Folien und verschiedene Chemikalien herstellen, sind 350 Arbeitsplätze bedroht. Der LCGB fordert «so bald wie möglich ein Treffen mit der Geschäftsführung», um über die Ereignisse informiert zu werden. Marc Kirchen lobt den «wohlwollenden» sozialen Dialog bei DuPont de Nemours. Der Gewerkschafter, der sich vor allem für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzt, bleibt optimistisch: «Die Standorte laufen gut, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Käufer gefunden wird.»

Auf Nachfrage erklärte Alain Rolling vom OGBL, dass die Gespräche seit mehreren Jahren liefen, aber nichts Konkretes dabei herausgekommen sei. Ihm zufolge ist der soziale Dialog bei DuPont de Nemours «zufriedenstellend, aber nicht außergewöhnlich»: «Die Gewerkschaften müssen oft zweimal an die Tür klopfen, um Informationen zu erhalten». Er wolle alles tun, um Arbeitsplätze zu erhalten. Die Geschäftsführung war am Dienstagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

(jg/L'essentiel)