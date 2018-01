Kein Raketenstart in Cape Canaveral am Dienstag

Der Start der Flacon-9-Rakete der Firma Space X, die den luxemburgischen Militärsatelliten GovSat-1 ins All befördern soll, findet nicht wie geplant am Dienstagabend statt. Eigentlich sollte die Rakete zwischen 22.23 Uhr und Mitternacht am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben.

Wie SpaceX via Twitter mitteilt, wurde der Start wegen technischer Probleme – ein Sensor ist defekt – auf Mittwochabend verlegt. GovSat-1 ist der erste Satellit der gleichnamigen Firma GovSat, deren Ziel die Bereitstellung von Kommunikationsmöglichkeiten für militärische und zivile Zwecke ist. Er ist ein gemeinsames Projekt der luxemburgischen Regierung und des Satellitenbetreibers SES.

Standing down for today. Team is going to replace a second stage sensor. Next available launch opportunity is tomorrow, January 31.