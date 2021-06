Kersch will den Breitensport mit Millionen fördern

Während der Leistungssport von den Gesundheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie relativ unberührt geblieben ist, hat es den Amateursport richtig getroffen. Nun schlug das Sportministerium während einer Online-Pressekonferenz am Dienstag Alarm: Man befürchtet eine hohe Aussteigerquote, die einige Vereine in Luxemburg in ihrer Existenz bedrohen könnte.

Aus diesem Grund kündigte Sportminister Dan Kersch neue Fördermaßnahmen für den luxemburgischen Sport an. Das Ziel ist klar: Junge Menschen zu motivieren und diejenigen wieder zum Sport zu bringen, deren sportliche Aktivität durch die Pandemie brutal eingeschränkt wurde.

Die Freiwilligen werden nicht vergessen.

Um sich finanziell über Wasser zu halten, erhält demnach jeder Verein zunächst einmal 20 Euro «pro Mitglied». Die Maßnahme war bereits 2020 in Anwendung und wird 2021 lediglich erneuert. Um Familien zu ermutigen, einen Jugendlichen unter 16 Jahren in einem Sportverein anzumelden, hat das Sportministerium außerdem beschlossen, einen Betrag von 50 Euro für jede neue Mitgliedschaft bereitzustellen. Diese nehmen zusätzlich an einer Verlosung für Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris teil.

Auch im Großherzogtum könnten ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen viele sportliche Aktivitäten einfach nicht stattfinden. Deshalb kündigte das Sportministerium eine Werbekampagne zur Förderung und Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit an, wenn im Herbst 2021 «eine gewisse Normalität» zurückkehrt. Auf kommunaler Ebene werde die Schaffung der Stelle eines Sportkoordinators mit einer finanziellen Beteiligung des Ministeriums von bis zu 50 Prozent des Gehalts über drei Jahre gefördert. Insgesamt werden drei Millionen Euro an öffentlichen Geldern für dieses Sport-Konjunkturprogramm bereitgestellt.

(fl/L'essentiel)