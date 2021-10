«Wir sind weit von dänischer Impfquote entfernt»

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Jean Claude Schmit, Direktor der Santé, haben am Mittwoch die Bestandsaufnahme zur Corona-Situation des Landes vorgestellt. «Anhand der Daten der Abteilung für Infektionskrankheiten des CHL können wir sagen, dass das Risiko wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, in Luxemburg aktuell 15 Mal höher ist, wenn man nicht geimpft ist», sagte die Ministerin, «der Unterschied ist enorm».

Die Impfrate im Großherzogtum liegt leicht über dem europäischen Durchschnitt. 74,9 Prozent der über 18-Jährigen sind geimpft (74,5 Prozent in der EU), auf die Gesamtbevölkerung gerechnet sind es 64,3 Prozent (63,5 Prozent in der EU). Doch: «Die Impfrate ist immer noch zu niedrig», so Paulette Lenert. «Wir sind noch weit von der Quote von Ländern wie Dänemark entfernt, die die Maßnahmen stärker als Luxemburg aufgehoben haben.» In Dänemark sind 75,6 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft. Nach Angaben der Ministerin hat sich seit der Ankündigung des generellen CovidCheck die Zahl der Impfungen aber mehr als verdoppelt. Waren es zuvor etwa 2000 Impfungen wöchentlich, sind es nun rund 5000. «Aber dabei darf es nicht bleiben», sagte sie

Die kostenlosen Testgutscheine für diejenigen, die die erste Dosis bereits erhalten haben, werden vom 1. bis zum 10. November verlängert. Der Oberste Rat für Infektionskrankheiten sei außerdem gebeten worden, die allgemeine Einführung einer dritten Dosis zu beraten. Eine Empfehlung werde in Kürze erwartet.

(Nico Martin/L'essentiel)