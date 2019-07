E-​​Autos sind ein Problem für die Feuerwehr

Der Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungsdienst (CGDIS) muss sich «immer an die Gegebenheiten vor Ort anpassen», sagt Cédric Gantzer von der Generaldirektion. Bei einem Brand eines Elektroautos können diese Gegebenheiten besonders heikel sein.

«Ein Auto mit Verbrennungsmotor hat eine 12-Volt-Batterie. Da ist das Risiko viel geringer, als bei Elektroautos, in denen 700-Volt-Batterien verbaut sind», sagt Joël Biever vom CGDIS. Für ihn und seine Kollegen stellen die Einsätze eine gefährliche Situation dar: «Wir müssen in solchen Fällen sehr vorsichtig vorgehen, weil in der Mitte der Fahrzeuge in der Regel ein Hochspannungskabel verläuft.»

Feuer breitet sich rasch aus

Die Feuerwehr organisiert mehrere Schulungen pro Jahr, bei denen Fahrzeugpläne von E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge analysiert werden. Ein echtes Training, um sich auf Einsätze dieser Art vorzubereiten, sei in Luxemburg allerdings nicht möglich: «Dafür bräuchten wir hunderte E-Autos, an denen wir üben können. Aber wir haben nicht genug, um den Ernstfall zu proben.»

Um ein Elektroauto zu löschen, wird viel mehr Wasser benötigt als sonst. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, das Feuer zu löschen, sondern zu verhindern, dass es sich ausbreitet, was bei einer Beschädigung der Batterie oft passiert. «In dieser Situation müssen wir das komplette Auto in einen Wassertank heben», sagt Gantzer.

(Marine Meunier/L'essentiel)