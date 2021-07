Designer entwerfen faire Kleidung in Luxemburg

Greenwashing ist den jungen lokalen Designern fremd. Nur sind sowohl Kleidung als auch Accessoires, die im neuen Fairfashion Lab im Großherzogtum entstehen, limitiert – und fair gehandelt. «Rethink your clothes» nennt sich die nationale Kampagne, die von der Nichtregierungsorganisation Fairtrade Lëtzebuerg und der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten ins Leben gerufen wurde.

Das erste Produkt, das aus dieser ethischen und nachhaltigen Werkstatt hervorgeht, ist eine Kappe, die mit dem Planeten Erde bestickt ist. Entworfen hat sie Antoine Lesch unter seinem Label Soin. «Ein besserer Umgang mit der Umwelt ist wichtig für unsere Zukunft. Meine eigene und die meines kleinen Bruders», sagt der 21-Jährige. Daher auch das Wortspiel auf der Kappe: «Kümmere dich» um uns, um die Erde. «In zwei Monaten Arbeit mit Fairtrade Lëtzebuerg habe ich viel gelernt, was es mir ermöglicht, meine eigene Marke zu verbessern», fügt er hinzu. Für dieses Projekt arbeitete er mit dem Siebdrucker Wenzenberg und dem bekannten Streetwear-Shop «Stitch» zusammen.

Jeden Monat wird ein neues Produkt vorgestellt

«Die Produkte werden auf der Website fairfashion.rethink.lu vorbestellbar sein und müssen dann in einem der Partnergeschäfte abgeholt werden», erklärt Jean-Louis Zeien, Präsident von Fairtrade Lëtzebuerg. «Auf diese Weise vermeiden wir Abfall». Ab Donnerstag soll jeden Monat ein neues Produkt vorgestellt werden. Neben Antoine Lesch sind Lynn Cosyn, Cathy Thill, Mia Kinsch und Irina Moons die ersten Künstler, die den Schritt wagen. «Es ist wichtig, dass die Menschen, die unsere Kleidung produzieren, von ihrer Arbeit leben können und dies unter guten Bedingungen tun», sagt die Grafikdesignerin Mia Kinsch, die ein Design für T-Shirts entwerfen wird.

Das Ziel des Fair-Trade-Siegels ist es, die Einhaltung der Menschenrechte zu garantieren. «Denn wir wissen, dass es noch zu viel Ausbeutung in den textilen Lieferketten gibt, sei es auf den Baumwollfeldern, wo die Bauern überschuldet und abhängig sind, oder in den Bekleidungsfabriken. Und dafür mussten wir ein Angebot in Luxemburg schaffen», meint Jean-Louis Zeien.

