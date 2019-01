Eltern der getöteten Ana warten auf Antworten

Anabela versucht, stark zu bleiben. «Wegen dem kleinen Angelo kann ich nicht zusammenbrechen», sagt sie. Aber die Erinnerungen an den schicksalshaften Januar 2017 sind kaum zu unterdrücken und die Tränen lassen sich nicht zurückhalten.

Am 15. Januar 2017 wurde die Leiche ihrer Tochter Ana auf dem Rücksitz eines ausgebrannten BMW in einem Wald in Roussy-le-Village gefunden. Marco, der Ex-Partner der 25-jährigen Luxemburgerin, ist der Hauptverdächtige in dem Fall und befindet sich seit Juni 2017 in Schrassig in Haft. Doch bisher ist weiter nichts bekannt.

« Angelo sagt, er würde seine Mutter vom Himmel abholen »

«Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen», bestätigt der Staatsanwalt. Doch für Anas Eltern wird das Warten unerträglich und es herrscht Unverständnis: «Was braucht es noch, um die Untersuchung abzuschließen», fragen Anabela und Paolo. «Wir haben sehr wenig Kontakt zur Polizei und zu den Justizbehörden. Schließlich erzählte man uns etwas von einer Prüfung im Jahr 2020», ergänzt die Mutter.

Die beiden drängen auf Antworten, umso mehr, weil der vierjährige Angelo, der gemeinsame Sohn von Ana und Marco, anfängt Fragen zu stellen: «Der Psychologe meinte, wir müssten ihm die Dinge mit den Worten eines Kindes erklären. Dies sei wichtig für den Verarbeitungsprozess. Er weiß schon, dass sein Vater im Gefängnis ist, weil er etwas falsch gemacht hat, und seine Mutter im Himmel ist.»

Vor ein paar Tagen schenkte ihm sein Opa ein kleines Motorrad. «Angelo sagte, er würde seine Mutter damit vom Himmel abholen, sobald er dort ankommt», erzählt Anabela, bevor sie in Tränen ausbricht.

(Gaël Padiou/L'essentiel)