Die Woche beginnt mit Unfällen im Berufsverkehr

Die Woche fängt für Autofahrer auf dem Weg in die Hauptstadt schlecht an. Kurz nach 6 Uhr morgens ereignete sich auf der A4 in der Nähe von Pontpierre ein Unfall zwischen zwei Autos in Richtung Luxemburg. Nach Angaben des ACL befanden sich beide Fahrzeuge auf der Überholspur.

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich Richtung Croisement Merl zwischen Foetz und Pontpierre

Unfallstelle geräumt #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) January 13, 2020

In der Folge entstand ein langer Stau von Pontpierre bis zum Kreisverkehr Raemerich, der sich auch auf den Verkehr auf der A13 auswirkte. Gegen 8.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Auch auf der A1 kam es zu Verzögerungen. Auf Höhe Senningerberg staute es sich nach einer Lkw-Panne auf der rechten Spur in Richtung Luxemburg-Stadt mehrere Kilometer weit, bei der Ausfahrt Munsbach kam es zudem zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne Richtung Croix de Gasperich in Höhe Munsbach

defekter LKW, rechter Fahrstreifen blockiert, Stau, Verkehrsbehinderung #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) January 13, 2020

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne Richtung Croix de Gasperich in Höhe Munsbach

Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Überholstreifen blockiert, Verkehrsbehinderung, Stau #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) January 13, 2020

(L'essentiel)