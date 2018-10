Neues Leben für altes «Bridderhaus»

Dem ersten Krankenhaus der Stadt Esch/Alzette, das sogenannte «Bridderhaus», soll neues Leben eingehaucht werden. Im Rahmen des Projekts «Europäische Kulturhauptstadt Esch 2022» soll das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in eine Werkstättenresidenz umgebaut werden. Darin sollen dann Gemeinschaftsräume und Kreativateliers entstehen.

1878 wurde das geschichtsträchtige Gebäude von der Stiftung Norbert Metz in der Rue Léon Metz erbaut, die Leitung übernahmen dann zwei Geistliche der «Barmherzigen Brüder», die dem Gebäude im Volksmund auch den Namen «Bridderhaus» einbringen. Anfang des 20. Jahrhunderts verfügt das zu diesem Zeitpunkt hochmoderne Krankenhaus über insgesamt 42 Betten, nach der Eröffnung des Klinikums Sainte-Marie 1930 wird es dann in ein Pflegeheim umgewandelt. 1963 geht das Gebäude in den Besitz der Stadt und schließlich des Staates über. Seitdem war es schon Tagesstätte für Senioren oder auch Bürogebäude von der Stiftung «Hëllef Doheem», dem größten ambulanten Pflegedienstleister Luxemburgs.

Aufwendige Renovierungsphase

Unter der LSAP/Déi Gréng-Stadtregierung wird laut über den Abriss nachgedacht, worüber in der Gemeinde ein heftiger Streit entbrennt. Lange passiert jedoch erstmal gar nichts, bis das Haus im Frühjahr dieses Jahres zum Denkmal erklärt wird. Nun wurde eine neue Nutzungsmöglichkeit gefunden: Am Donnerstag, 11. Oktober, ging der Bau wieder in den Besitz der Stadt Esch über. Finanzminister Pierre Gramegna (DP) übergab die Schlüssel an den Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV).

Nach aufwendiger Renovierungsphase soll das «Bridderhaus» zu einer Stätte für Kultur und Kunst werden. Mit Werkstätten und Raum für Austausch und gemeinsame Arbeiten von Künstlern. Doch die Künstler sollen hier, wie beim Vorbild des Creative Hub 1535° in Differdingen, nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen. Dies geschieht auch im Hinblick auf Esch 2022. Im Jahr 2022 tragen die Stadt und die Südregion den Titel «Europäische Kulturhauptstadt».

(sb/L'essentiel)