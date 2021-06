Bike Festival leidet unter Corona-​​Auflagen

Obligatorischer Selbsttest am Eingang, keine Essens- oder Getränkestände und nur der sportliche Teil mit Ausnahme von zwei 40- und 60-km-Fahrten, die gestern Morgen für alle offen waren: Die 3. Auflage des Bike-Festivals, das an diesem Wochenende im Bike Park Boy Konen in Zessingen stattfand, wurde von den Corona-Auflagen dominiert.

«Wir sind schon froh, dass wir nicht das zweite Jahr in Folge absagen mussten», sagt Louis Haas, Mitglied der Organisation, «aber die Regierung hat uns strenge Regeln auferlegt, um jeglichen Andrang zu vermeiden. Am Samstag haben wir 400 Leute angezogen, darunter 125 Teilnehmer bei den Jugendrennen». 83 Menschen haben an den Familienfahrten teilgenommen und lediglich vier junge Biker haben sich für den Springwettbewerb interessiert.

«Es macht nicht so viel Spaß, wenn nur wenig Leute da sind», bedauern Luc und Martine, ein Ehepaar, das mit zwei Kindern aus Consdorf zum Bike Festival kam. «Die Kinder haben gefragt, wo wir essen gehen, denn das ist normalerweise Teil des Festivals».

