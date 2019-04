Großherzogliches Paar reagiert auf Brand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre Dame, melden sich auch der Großherzog Henri und seine Frau Maria Teresa in einem Schreiben an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zu Wort.

«Die Bilder der brennenden Kathedrale Notre-Dame de Paris brachen uns das Herz», heißt es in dem Brief, den beide unterzeichneten. Sie begrüßen das Engagement, um das bedeutende kulturelle Bauwerk wieder auferstehen zu lassen. Die Verbindung zu Notre-Dame sei stärker denn je.

Auch in einem Statement auf Twitter findet der Cour Grand-Ducale rührende Worte:

« De tout cœur avec #Paris pour la perte de ce joyau architectural et historique inestimable. En ce moment de tristesse, je vous adresse tout mon soutien ! » S.A.R. la Grande-Duchesse, marraine du Bourdon Marie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. #grandeduchesse #NotreDame — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 16 avril 2019

(L'essentiel)