Gewässer in Doncols mit Heizöl verunreinigt

Im Norden Luxemburgs in der Gemeinde Winseler wurde in Doncols ein Gewässer mit Heizöl verunreinigt. Dies wurde am frühen Montagnachmittag festgestellt, wie das Umweltministerium am Dienstag bekannt gab.

Die Feuerwehr habe umgehend Notfallmaßnahmen ergriffen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ölverschmutzung sei durch ein Leck in einem Haus in Belgien nahe der luxemburgischen Grenze verursacht worden. Der Schaden wurde am Dienstag behoben. Zudem bestehe laut der Behörden keine Gefahr für das Trinkwasser.

(L'essentiel)