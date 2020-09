Kiesch ist in Spanien wieder auf freiem Fuß

Jean-Marc Sirichai Kiesch, dessen Auslieferung an Spanien von Luxemburg beantragt wurde, ist nicht länger in Haft. Der 39-Jährige wurde in Spanien aus der Haft entlassen. Dies berichtet Huelva Información.

Das Gericht in Madrid begründete die Entscheidung für die «Freilassung» damit, dass seit dem Verbrechen in Luxemburg 21 Jahre verstrichen wären und er in Spanien mittlerweile verwurzelt sei. Jean-Marc Sirichai Kiesch wird dennoch alle 15 Tage vor Gericht erscheinen müssen. Außerdem wurde sein Reisepass beschlagnahmt.

Dies «ändert nichts» an dem Europäischen Haftbefehl, der von den luxemburgischen Justizbehörden an die spanische Justiz übermittelt wurde, sagte die luxemburgische Staatsanwaltschaft gegenüber L'essentiel.

Nachrichten in den nächsten Tagen

Jean-Marc Sirichai Kiesch war im Januar 1999 in Eppeldorf, in der Gemeinde Erztal, wegen Mordes verurteilt worden. Im Oktober 2004 nutzte er einen Hafturlaubs für seine Flucht. Einen Teil seiner Flucht verbrachte er in Südspanien, wo er jetzt eine Freundin und ein kleines Kind hat.

Die luxemburgischen Justizbehörden erwarten, «in den nächsten Tagen» über das Auslieferungsersuchen zu hören, erklärt die Staatsanwaltschaft. Sobald eine Entscheidung getroffen worden ist, wird ein Berufungsverfahren möglich sein.

