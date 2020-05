Wohlstand in Luxemburg am größten in der EU

Die Luxemburger Bevölkerung genießt im Vergleich zu den Nachbarländern einen hohen materiellen Wohlstand. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Eurostat-Studie hervor. Dieser zufolge seien nur 1,3 Prozent der Bevölkerung nicht in der Lage, mindestens vier der folgenden neun Ausgabeposten zu bezahlen: Rechnungen, Heizung, Sonderkosten, Fleisch (oder gleichwertiges vegetarisches Produkt) einmal die Woche, eine Woche Urlaub im Jahr, ein Fernseher, eine Waschmaschine, ein Auto und ein Telefon.

Mit diesem niedrigen Prozentsatz, der sich auf das Jahr 2018 bezieht, liegt Luxemburg an der Spitze der europäischen Rangliste – vor Schweden (1,6 Prozent) und den Niederlanden (2,4 Prozent). Am anderen Ende der Skala stehen Rumänien, Griechenland und Bulgarien mit jeweils 12,6, 15,9 und 19,9 Prozent.

Der europäische Durchschnitt lag 2019 bei 5,6 Prozent. Dieser ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2012 waren noch 10,2 Prozent der EU-Bevölkerung betroffen. Eurostat rechnet jedoch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise mit einem Anstieg. «Menschen in finanzieller Not werden es noch schwieriger haben, die wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche zu überwinden», so heißt es in dem Eurostat-Bericht.

(jg/L'essentiel)