Auch heute fegt der Wind über Luxemburg

Nach den starken Windböen der vergangenen Tage hat MeteoLux auch am Sonntag wieder die gelbe Alarmstufe ausgerufen. Zwischen 9 und 21 Uhr muss im Großherzogtum mit Windböen zwischen 65 und 80 Stundenkilometer gerechnet werden.

Für die folgenden Tage rechnen die Meteorologen mit einer leichten Entspannung, auch wenn an den folgenden Tagen noch 50 bis 60 Stundenkilometer möglich sind. Die Temperaturen bleiben dabei mild. Erst am Mittwoch nähert sich das Quecksilber wieder dem Gefrierpunkt und am Donnerstagmorgen muss mit vereinzelten Schneeschauern gerechnet werden.

(L'essentiel)