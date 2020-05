Atommüll-​​Plan ist «nicht haltbar» und «skandalös»

Umweltministerin Carole Dieschbourg hat am Dienstagmorgen über die Pläne der belgischen Regierung informiert, möglicherweise ein Lager für Atommüll nahe der luxemburgischen Grenze zu errichten. Insgesamt sieben mögliche Regionen habe die belgische Regierung ausgemacht, mehrere davon in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg und das - wie Dieschbourg sichtlich verärgert betont - «ohne Konsequenzen und Auswirkungen zu kennen».

Die Pressekonferenz sei als «transparente» Informationsveranstaltung für die Bürger in Luxemburg gedacht, so Dieschbourg. «Die Leute sollen wissen, dass die belgische Regierung an einem solchen Plan arbeitet.» Konkret gehe es bei dem Plan darum, geologische Schichten auf belgischem Staatsgebiet zu finden, wo sich Atommüll lagern ließe. Dabei haben die Belgier besagte sieben Regionen gefunden, allerdings ohne entsprechende Umweltprüfungen zur Machbarkeit und der ökologischen Konsequenzen zu liefern.

« Direkt vor unserer Haustür »

Eine davon sei beispielsweise im Bereich der belgischen Stadt Neufchâteau, die nur wenige Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt ist. Hier gebe es Gesteinsschichten im Untergrund, die teilweise in den Luxemburger Sandstein übergehen und somit eine direkte Verbindung ins Großherzogtum liefern. «Wir wollen dass die Leute sehen, dass sie dann direkt auf ihrer Grenze ein Endmülllager hätten», formuliert Dieschbourg in klaren Worten. Ein solches Lager wäre «direkt vor unserer Haustür. Deswegen hat es uns auch zu interessieren.»

Gleich drei Gebiete befinden sich in der direkten Grenzregion zu Luxemburg. (Quelle: Gov.lu)

Das die Pläne auf die «grenzüberschreitenden Risiken» gar nicht einginge, «ist aus luxemburgischer Sicht nicht haltbar» und regelrecht «skandalös». Die luxemburgische Regierung will sich deswegen gegen die belgische Vorgehensweise entschieden zur Wehr setzen. Auch die Bevölkerung kann mitmachen und Beschwerden an die Belgier schicken, wozu Dieschbourg deutlich aufruft und verspricht, dass sich Luxemburg «auf allen Ebenen wehren» werde. «Ihr könnt auf uns zählen!»

Genauere Infos werden auf emwelt.lu zur Verfügung gestellt.

