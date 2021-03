Es gibt dubiose Impfstoff-​​Angebote in Luxemburg

Gibt es einen Schwarzmarkt für Impfstoffe, der seine Fühler auch nach Luxemburg ausstreckt? Fabio Secci, Generaldirektor der Zusatzkrankenversicherung CMCM (Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste), glaubt das nicht – er bestätigt allerdings, seit Beginn der Pandemie Angebote für bestimmte medizinische Produkte (Masken, Gel, Tests) erhalten zu haben. Nicht alle davon seien allerdings seriös.

«Ende 2020/Anfang 2021 habe ich ein Angebot für einen chinesischen Impfstoff erhalten, der in Europa noch nicht freigegeben war», so Secci. Dieses habe er sofort abgelehnt. Letzten Donnerstag habe er aber beispielsweise von einem Lieferanten eine große Menge eines bereits zugelassenen Impfstoffs angeboten bekommen. Es sei «mehr als Luxemburg braucht» gewesen, die Zuverlässigkeit des Angebots konnte aber nicht bestätigt werden. «Der Kontakt erwähnte Lagerungsprobleme nach einer nicht erfüllten Bestellung», so Secci. Aufgrund der Impfstoffknappheit habe er es aber zumindest als Pflicht angesehen, das Angebot am Freitag an das Gesundheitsministerium weiterzuleiten.

«Das Ministerium befragte den Hersteller und antwortete mir, dass die angebotene Ladung nicht existiere. Das war das Ende der Angelegenheit», so der CMCM-Chef. Er sei für das Monopol des Staates auf diesem Gebiet und versicherte, dass er nie eine alternative Strategie oder Impfstoffe gesucht habe. Das widerspräche der Philosophie der CMCM, die gegen eine Zwei-Klassen-Gesundheitsversorgung kämpft. Das Gesundheitsministerium führte zusätzlich aus, dass «die Labore und auch die Impfstoffhersteller derzeit nicht mit privaten Parteien» verhandeln und sich nur auf die Verträge zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedsstaaten konzentrieren.

(Nicolas Martin/L'essentiel)