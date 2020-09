«Man muss mit der Faust auf den Tisch schlagen»

Aufatmen bei den 453 Beschäftigten von Guardian Luxguard: Der von der Unternehmensleitung geforderte Sozialplan, der den Abbau von rund 200 Arbeitsplätzen zum 2. September vorsah, wird zunächst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Stattdessen haben Geschäftsleitung, Personalrat und die Gewerkschaft OGBL am Montag einen 24-monatigen Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze unterzeichnet – zur großen Freude der Gewerkschaft, die so «einen katastrophalen Entlassungsplan» verhindert habe.

«Wir mussten wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen», sagte Alain Rolling, stellvertretender Zentralsekretär des Metallsektors bei der OGBL und fügt hinzu: «Die Unternehmensleitung wollte keine Lösung finden. Sie haben das Problem auf die leichte Schulter genommen. Sie haben sich nur auf den Sozialplan fixiert».

« Das Ziel ist, dass niemand außen vor bleibt »

Der Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze sieht verschiedene Maßnahmen vor: Vorruhestand, Kurzarbeit, Arbeitszeitregelungen oder die Umschichtungen innerhalb der Gruppe. Ebenso wie die Möglichkeit des freiwilligen Ausscheidens, die vorübergehende Ausleihe von Arbeitskräften, die Einführung interner und externer Schulungen sowie die Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. «Die Frage, die sich uns heute stellt, ist ob wir die Zeit haben werden, eine Lösung für alle zu finden», sagt Alain Rolling.

Denn der Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze verhindere keineswegs den Sozialplan. Aber: «Das Ziel ist, dass niemand außen vor bleibt», sagt Rolling. Denn seit der Ankündigung der Schließung des Floatglasofens in Düdelingen Anfang Juli und der Fusion des Standorts mit dem in Niederkerschen am 6. August herrscht unter den Beschäftigten Anspannung und Verunsicherung.

(Marion Chevrier/L'essentiel)