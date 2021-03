Pflegekräfte erhalten mehr Urlaub und Boni

Mit Blick auf eine erwartete endgültige Einigung im Dezember 2021 haben sich der Luxemburger Krankenhausverband (FHL) und die Gewerkschaften OGBL und LCGB auf einen Übergangstarifvertrag geeinigt. Wie die Verhandlungspartner am Mittwoch mitteilten, soll der Vertrag zum 1. April in Kraft treten. Die letzte Tarifeinigung ist am 30. Juni letzten Jahres ausgelaufen und während der laufenden Verhandlungen bis Ende März diesen Jahres verlängert.

Die neue Vereinbarung sieht die Zahlung rückwirkender Boni für alle Mitarbeiter für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vor. Darüber hinaus habe sich die Partei darauf verständigt, die CA-1 Laufbahn aufzuwerten. In dieser Laufbahn sind alle Angestellten eingruppiert, die kein Diplom haben und das geringste Einkommen beziehen. Die Aufwertung soll rückwirkend zum 1. Januar 2021 greifen. Für Mitarbeiter über 50 und 55 Jahren soll es zwei beziehungsweise drei zusätzliche Urlaubstage geben.

Das vorläufige Abkommen soll es ermöglichen, die Verhandlungsperiode zu verlängern, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Verhandlungspartner wollen den Dialog fortsetzen, um bis zum Jahresende einen neuen Tarifvertrag aushandeln zu können. Darin wolle man dann qualitative Verbesserungen berücksichtigen, die derzeit zwischen den Partnern noch diskutiert werden müssten, erklären die Verhandelnden.

(mc/L'essentiel)