Nach nur einem Tag Fernunterricht hat am Montag die L'essentiel-Redaktion die verzweifelte Mail einer Mutter erreicht. «Ich schreibe Ihnen als eine Mutter, die für den Heimunterricht gekämpft hat», beginnt ihre Nachricht. «Verbindungsprobleme, Lehrer, die nicht merken, dass das Kind nicht mehr am Unterricht teilnimmt, darauf warten wieder an der Sitzung teilnehmen zu können (30 Minuten bei meiner Tochter). Drei Kinder an drei Computern gleichzeitig: Es ist ein echter Alptraum. Sie müssen wieder normal zur Schule gehen. Es ist wichtig, dass die Kinder eine normale Schulbildung bekommen!»

Die dreifache Mutter aus Strassen habe mit der Umsetzung des Homeschoolings große Probleme, wie sie L'essentiel am Telefon erzählt. «Damit vier Computer gleichzeitig arbeiten können, haben wir alles abgeschaltet: Fernseher, Smartphones...» Denn nicht nur die drei PCs der Kinder hingen am Netz der Familie – hinzu komme noch der Computer des Vaters, der im Zimmer der Jüngsten im Homeoffice arbeite, um sie bei der Arbeit mit den Kindern unterstützen zu können, berichtet Aurélie. Ihre beiden Jungs im Alter von zwölf und 14 Jahren gehen normalerweise auf das Lycée Vauban, die Tochter, acht Jahre alt, besucht die École Notre-Dame Saint-Sophie. «Es ist ein einziges Gedrängel. Wir müssen die ganze Zeit bei ihnen bleiben, um ihnen zu helfen, sich wieder zu verbinden.»

Die Familie darf sich wohl auf eine anspruchsvolle Woche einstellen. Und das obwohl sie nicht in einem entlegenen Ort mit schlechtem Internetanschluss wohnen, sondern in der Nähe der Hauptstadt des Großherzogtums. «Wie Sie auf den Fotos sehen können, die ich Ihnen geschickt habe: Es ist ein Chaos», beklagt sich Aurélie. «Computer überall, der Drucker wandert von Raum zu Raum...Wir haben schon extra die Möbel zur besseren Organisation umgestellt. Das war erst der erste Tag, es ist schrecklich und ich muss kämpfen – Obwohl wir schon so weitsichtig waren, im März drei Computer zu kaufen, was eigentlich auch unser Budget gesprengt hat.»

(fl/L'essentiel)