Artikel per Mail weiterempfehlen

Die neunte Episode der Star Wars-Saga, «Der Aufstieg Skywalkers», startet heute in den Kinos und auch in Luxemburg steigt die Spannung. «Wir sind sehr aufgeregt und stellen uns viele Dinge vor, denn einige von uns waren ein wenig enttäuscht von der achten Episode», gesteht Daniel Sgarabottolo, Leiter des luxemburgischen Außenpostens der «501st Legion». Die Gruppe von 20 Star Wars-Enthusiasten taucht regelmäßig mit originalgetreuen Kostümen in die Krieg der Sterne-Saga ein. «Es ist das Ende eines Zyklus, der die Geschichte der Familie Skywalker vervollständigen wird, aber es wird glücklicherweise nicht das Ende von Star Wars sein.»

Daniel Sgarabottolo ist Leiter der luxemburgischen «501st Legion». Daniel Sgarabottolo ist Leiter der luxemburgischen «501st Legion».

Der 52-jährige Daniel hat den ersten Teil der Saga im Jahr 1978 im Alter von elf Jahren im Kino «Eldorado» in der Nähe des Luxemburger Hauptbahnhofs gesehen. «Es sind die Geschichten, die mich interessieren», sagt der Fan.

Weltweit haben sich mehr als 14.000 Menschen bei der «501st Legion» der dunklen Seite der Macht angeschlossen und jedes Jahr werden es mehr. Daniel jedenfalls wird den gesamten heutigen Tag im Star Wars-Modus verbringen. Um 9.45 Uhr geht es ins Kino zur Premiere und danach verbreitet er mit seiner luxemburgischen Fan-Legion die Macht im ganzen Land.

(fl/L'essentiel)