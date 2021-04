Claude Wiseler will «den Kurs ändern»

Der Nationalkongress der CSV hat am Samstag in Junglinster wie erwartet Claude Wiseler als neuen Präsidenten bestätigt. Der Abgeordnete war der einzige Kandidat. Unter großem Beifall der Anwesenden forderte Wiseler, dass sich die Partei nun wieder «mit der Politik des Landes» beschäftigen solle «und nicht mehr mit internen Fragen. Wir dürfen uns nicht um uns selbst drehen», sagte er und bezog sich damit auf die Krise, die die Partei seit dem turbulenten Abgang des ehemaligen Vorsitzenden Frank Engel erschüttert hat.

«Ich bin mir der Aufgabe, die vor mir liegt, angesichts der schwierigen Situation bewusst», so Wiseler. Teamarbeit sei nun besonders wichtig, weswegen er die Anzahl der Stellen in den Führungspositionen der Partei verdoppeln will. Elisabeth Margue (Luxemburger Stadträtin) wird ihm als Co-Präsidentin zur Seite stehen, «um ein gut funktionierendes Team zu bilden». Paul Galles (Abgeordneter) und Anne Logelin (Gemeinderätin in Sanem) werden die beiden Vizepräsidenten sein, während das Generalsekretariat zwischen dem Europaabgeordneten Christophe Hansen und Stéphanie Weydert (Gemeinderätin in Rosport-Mompach) aufgeteilt wird.

Zu früh, um über 2023 zu sprechen

Claude Wiseler will «die Krise für einen Kurswechsel nutzen». «Wir müssen uns die Frage nach dem demografischen Wachstumsmodell stellen, das wir vor der Krise kannten und das uns enorme Probleme bereitet hat. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehr auf qualitatives Wachstum setzen», so der neue CSV-Präsident. Auch notwendige Reformen im Gesundheitssystem und im Bereich des Klimaschutzes strebe er an. Schließlich stellte er fest, dass «die Krise auch neue soziale Probleme geschaffen hat, die gelöst werden müssen».

Paul Galles sprach von einem «Generationswechsel» mit neuen lokalen Führungskräften und gewählten Amtsträgern, während Christophe Hansen «die große Anzahl junger Menschen, die vorwärtskommen wollen» betonte. Sie alle glaubten jedoch, dass es zu früh ist, um über die Wahlen 2023 zu sprechen. «Zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit, aber es könnte reichen, um etwas Neues aufzubauen», so Claude Wiseler.

(jg/L'essentiel)