In lila gekleidet sind Männer und Frauen aufgerufen, am kommenden Montag zum Weltfrauentag für die Gleichberechtigung der Geschlechter auf die Straße zu gehen. Obwohl öffentliche Veranstaltungen seit fast einem Jahr stillstehen, bleibt die Demo der Plattform JIP (Journée Internationale des Femmes) auch für Claire Remmy (Déi Gréng) wichtig. «Er gibt Stimmen, die nicht gehört werden, Halt», sagt die Wirtschaftsstudentin und Gemeinderätin in Strassen.

Sie habe allerdings das Gefühl, dass sich die Situation seit dem vergangenen Jahr eher noch verschlechtert habe. «Die Krise hat gezeigt, dass die Arbeit von Frauen unverzichtbar ist, besonders im Pflegebereich», erklärt Remmy, «aber die Ungleichheiten haben sich noch verschärft und die psychische Belastung der Frauen ist weiter gestiegen».

« Wir fordern Lohngerechtigkeit »

Anders als sonst beginnt der Tag aufgrund der Corona-Pandemie mit einer Online-Veranstaltung von 12 bis 13.30 Uhr auf Zoom. Danach findet ab 17 Uhr die eigentliche Veranstaltung auf dem Place de la Gare statt. In diesem Jahr sind die Forderungen zahlreich.

«Wir fordern Lohngerechtigkeit, mehr Kontrollen der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen», sagt Claire Remmy, «und eine Reduzierung der bezahlten und unbezahlten Arbeitszeit». Aufgaben also, die nach dem Acht-Stunden-Tag erledigt würden. Ebenso werde Elternschaft für alle gefordert. Hierfür soll der Vaterschaftsurlaub durch einen dreimonatigen Geburtsurlaub bei voller Bezahlung ersetzt werden.

(Noémie Koppe/L'essentiel)