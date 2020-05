Seit Montag ist wieder Leben in Luxemburgs Schulen eingekehrt. Nachdem die Schulen und Kindergärten Mitte März im Zuge der Eindämmung geschlossen wurden, war die Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten sehnlich erwartet worden. Mit den Abschlussklassen ging es los, denn ein gemeinsamer Start aller Schüler stand außer Frage. Gemeinsam mit dem Gemeindeverband «Syvicol» hat das Bildungsministerium am Dienstag die Pläne für einen weiteren schrittweisen Neustart für das Schulsystem in Luxemburg vorgestellt. Am 25. Mai soll es dann für alle Schüler wieder zurück in die Klassenräume gehen, wenn auch nicht gleichzeitig. Die Konzepte seien wissenschaftlich fundiert und auch Psychologen seien bei der Ausarbeitung eingebunden gewesen. In den ersten Wochen wolle man den Kindern zudem die Möglichkeit geben, das Erlebte der vergangenen Wochen zu verarbeiten.

In enger Abstimmung mit Syvicol habe man ein Konzept erstellt, das man für tragfähig hält, sagte Bildungsminister Claude Meisch (DP) bei der Pressekonferenz. Die wichtigste Entscheidung liegt dabei in der Halbierung der Klassenstärke. Aufgeteilt in A- und B-Gruppen sollen die Schüler strikt getrennt unterrichtet werden. Die jeweiligen Gruppen sollen sich in der Schule und auf dem Schulweg möglichst nicht begegnen. Eine logistische «Herkulesaufgabe» auch für die Gemeinden, wie Emile Eicher, Präsident von Syvicol, zugibt. «Der Weg zurück ist lang und kompliziert», sagt Claude Meisch mit Blick auf das, was Luxemburgs Schüler in den nächsten Wochen und Monaten erwartet.

Nur 25 Prozent Anwesenheitspflicht

Der Ablauf des Schulalltags wird sich für die Schüler verändern, so sind nur 25 Prozent der Schulzeit verbindlich in der Schule zu absolvieren. 75 Prozent der Schulzeit werden als Betreuungs- und Übungszeit angeboten. Ist eine der Gruppen im Präsenzunterricht, wird die andere betreut und dann soll gewechselt werden. Für die jüngeren Jahrgangsstufen gelten dabei dieselben Hygieneregeln wie für die älteren Schüler, die bereits wieder unterrichtet werden. In die Betreuung der Kinder werden auch die Strukturen der Maison Relais eingebunden, außerdem werde es den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder stattdessen in der Übungsphase lieber zu Hause betreuen wollen. Um den Betreuungsbedarf der Eltern besser ermitteln zu können, werde man ab Mittwoch ein Formular online stellen, mit dem Eltern ihren Bedarf anmelden können.

Das Konzept des Bildungsministeriums erhöht den Personal- und Platzbedarf der Schulen, deswegen habe man die Gemeinden mit ins Boot geholt. Emile Eicher betonte, dass es einen «guten Austausch» zwischen dem Ministerium und den Gemeinden gegeben habe. Um die Trennung der Kinder auch auf dem Schulweg sicherzustellen, werde der Takt der Schulbusse erhöht. Laut Eischer arbeite man hier auch eng mit dem RGTR zusammen, um Routen und Fahrpläne anzupassen. Die Mehrkosten für den Transport der Schüler trage zu 100 Prozent das Bildungsministerium.

Sorge um die Jüngsten

Mit Blick auf die Schüler des Zyklus 1 sagte Meisch, dass auch diese Schüler «ein Recht auf Bildung» hätten. Gleichzeitig müsse man anerkennen, dass man in dieser Altersklasse die Abstandsregeln nur schwer durchsetzen könne. Dies sei auch weder «kindgerecht» noch sinnvoll. Für die Schüler sei es wichtig, beispielsweise Luxemburgisch weiter lernen zu können, besonders vor dem Hintergrund, dass in vielen Elternhäusern die Landessprache nicht gesprochen wird. Diese Phase sei «wichtig für die weitere Schulkarriere» der Jüngsten, betonte Meisch. Das Bildungsministerium arbeite mit dem Gesundheitsamt für die jüngsten Schüler an einer sinnvollen Lösung. Eine Möglichkeit die gerade überprüft werde, sei es, die Schüler dieser Altersklasse besonders zu isolieren und auf die Gruppen zu beschränken.

Der Sonderurlaub für Familien wird in den nächsten Wochen ebenfalls weitergeführt und angepasst. Er kann in drei Fällen betragt werden. Kinder die ein erhöhtes Risiko bei einer Corona-Infektion haben, dürfen demnach weiter zu Hause betreut werden. Außerdem ist dies möglich, wenn keine Betreuungsmöglichkeit durch das Ministerium angeboten werden kann oder die Großeltern sonst die Betreuung der Kinder übernehmen müssten. In jedem Fall kann nur ein Elternteil den Sonderurlaub beantragen.

Auf die Petition für die Verschiebung der Sommerferien auf September und Oktober, die seit Dienstag zur Unterzeichnung aufliegt, angesprochen, reagierte Meisch ablehnend. «Die Sommerferien werden nicht verschoben, diese Idee gefällt mir nicht», erklärte der Minister. «Wir haben Regeln und Maßstäbe, die wir einhalten müssen. Die Hauptsache ist, dass wir am 15. September eine andere Situation haben werden und wir einen Neuanfang machen können. Eine Verschiebung der Sommerferien würde sich unweigerlich auf das Schuljahr 2020/2021 auswirken, das ebenfalls verschoben werden muss. Und wenn es ein Jahr gibt, in dem Schüler und Lehrer ihre Ferien verdient haben, dann ist es dieses Jahr!»

(lh/L'essentiel)