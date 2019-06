Kommt jetzt die Wende an den Tankstellen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einen Tag nach dem Rückgang des Dieselpreises folgen am Mittwoch auch die Benzinpreise dem gleichen Trend. Der Liter Super 95 wird dann für 1,249 Euro verkauft, die 98-Oktan-Variante geht für 1,314 Euro pro Liter über die Ladentheke, so die Regierung am Dienstag. Dies entspricht einem Rückgang von 3,8 und 3,6 Cent.

Die Kraftstoffpreise sind seit dem 1. Januar dieses Jahres deutlich gestiegen, als 95er-Benzin noch 1,112 Euro und die 98er-Variante 1,177 Euro kostete. Der stetige Anstieg stoppte im Mai, bevor die Preise langsam in den Sinkflug gingen.

Der Dieselpreis wird auf dem Niveau von Dienstag bleiben (1,105 Euro/Liter).

(L'essentiel)