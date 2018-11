So könnte die neue Regierung aussehen

Seit Mittwoch ist es offiziell: Die Koalitionsverhandlungen nach den Wahlen im Oktober sind abgeschlossen. «Formateur» Xavier Bettel gab am Nachmittag bekannt, dass sich die drei Parteien DP, LSAP und Déi Gréng auf ein gemeinsames Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre geeinigt hätten.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag, 15 Uhr, wollen Xavier Bettel, Corinne Cahen (DP), Étienne Schneider (LSAP) und Félix Braz (Déi Gréng) die Grundzüge des Regierungsprogramms vorstellen. Zuvor haben Luxemburger Medien bereits erste Namen der neuen Regierung durchsickern lassen.

Nach L'essentiel-Informationen und anderen Medien könnte die Besetzung wohl wie folgt aussehen:

Xavier Bettel: Staatsminister und Minister für Medien, Kommunikation und Digitalisierung

Etienne Schneider: Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister

Félix Braz: Vize-Premierminister und Justizminister

Claude Meisch: Nationale Bildung, Hochschulbildung und Forschung

Corinne Cahen: Familienministerin

Lex Delles: Minister für Tourismus und Kooperation

Pierre Gramegna: Finanzminister

Marc Hansen: Minister für den Öffentlichen Dienst

Romain Schneider : Landwirtschaftsminister

Dan Kersch: Arbeitsminister

Taina Bofferding: Innenministerin

Paulette Lenert : Gesundheitsministerin und Ministerin für Soziales

Jean Asselborn: Außenminister und Immigrationsminister

François Bausch: Minister für Transport, Verteidigung und Innere Sicherheit

Sam Tanson: Wohnungsbauministerin und Kulturministerin

Carole Dieschbourg: Ministerin für Umwelt und Klima

Claude Turmes : Minister für Nachhaltigkeit, Energie und Landesplanung

Insgesamt soll die DP laut Wort sechs Vertreter in die Regierung schicken: Xavier Bettel, Claude Meisch, Corinne Cahen, Lex Delles, Pierre Gramegna und Marc Hansen. Déi Gréng stellen fünf Minister: Félix Braz, François Bausch, Sam Tanson, Carole Dieschbourg und Claude Turmes. Zudem stehen sechs Mitglieder der Sozialisten bereit: Étienne Schneider, Romain Schneider, Dan Kersch, Taina Bofferding, Paulette Lenert und Jean Asselborn.

So sieht es in den Bezirken aus

14 dieser 17 Politiker wurden bei den Parlamentswahlen im Oktober gewählt – nur Marc Hansen, Taina Bofferding und Paulette Lenert nicht. Durch die Ernennung von Regierungsvertretern werden Sitze für Abgeordnete frei. Im Zentrum rücken bei Déi Gréng Carlo Back und Djuna Bernard für François Bausch und Sam Tanson nach. Für die DP würden Frank Colabianchi und Joëlle Elvinger anstelle von Xavier Bettel und Corinne Cahen Abgeordnete werden. Das dritte Mandat könnte von Claude Lamberty oder, wenn dieser nicht in die Regierung kommt, von Guy Arendt übernommen werden. Schließlich würde Franz Fayot für die Sozialisten dem Parlament beitreten.

Im Süden würde die Berufung von Jean Asselborn und Dan Kersch Lydia Mutsch und Yves Cruchten den Einzug in die Abgeordnetenkammer ermöglichen. Eugène Berger und Gusty Graas ersetzen in der DP Claude Meisch und Pierre Gramegna. Félix Braz will sein Mandat an Marc Hansen abgeben (nicht zu verwechseln mit Marc Hansen von der DP). Martin Kox macht für seinen Bruder Henri Kox Platz, der somit Carole Dieschbourg als Vertreterin von Déi Gréng aus dem Osten ablösen würde.

Im Osten soll Carole Hartmann das Mandat von Lex Delles übernehmen. Schließlich würde Stéphanie Empain im Norden anstelle von Claude Turmes Abgeordnete von Déi Gréng werden, und die Berufung von Romain Schneider könnte es Claude Haagen, dem Präsidenten des LSAP, ermöglichen, in die Chamber zurückzukehren.

(L'essentiel)