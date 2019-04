Der LCGB ist mit seinem Ergebnis sehr zufrieden

Insgesamt 1165 LCGB-Personaldelegierte und 1138 stellvertretende Personaldelegierte wurden in Unternehmen gewählt. Für Patrick Dury ist das «ein ausgezeichnetes Ergebnis». In der Arbeitnehmerkammer (CSL) nahm der christliche Gewerkschaftsbund drei Sitze von seinem Konkurrenten – dem OGBL – ein und verfügt nun über 18 Sitze –gegen 35 für den OGBL.

In der Stahlindustrie hat sich der LCGB mit zwei Mandaten der Branchenmehrheit (48,18 Prozent) angenähert. Der OGBL behält jedoch die Mehrheit mit drei Sitzen in der CSL und 52,82 Prozent der Stimmen bei den Sozialwahlen. «Im Bezug auf die Vertretung in Unternehmen haben wir zum ersten Mal die Vormachtstellung des OGBL durchbrochen», sagt der LCGB-Präsident.

Der christliche Gewerkschaftsbund hat sich branchenweise durchgesetzt – unter anderem im Finanzsektor mit 138 Stimmen gegenüber 89 im Jahr 2013 (+55 Prozent). In der Reinigungsbranche macht der LCGB große Fortschritte – mit 50 Mandaten (17 im Jahr 2013, +194 Prozent). «Bei Dussmann haben wir die Mehrheit in den vier verschiedenen Unternehmensbranchen», betont Dury. In der Autowerkstattsbranche erzielte der LCGB ebenfalls ein gutes Ergebnis – mit 38 Personalvertretern gegenüber 17 im Jahr 2013 (+ 123 Prozent). «Wir müssen jedoch feststellen, dass wir im Krankenhaus- und Sozialbereich Mandate verloren haben – insgesamt fünf in Krankenhäusern», bedauert Dury.

(Patrick Théry)