Am Montag steht Luxemburg ein Blutmond bevor

Am Morgen des 21. Januar lohnt es sich, ein bisschen früher aufzustehen. Wieder einmal ist ein besonderes Himmelsspektakel zu beobachten: Der Blutmond wird über ganz Luxemburg erstrahlen, vorausgesetzt der Himmel ist an diesem Morgen klar.

Mit dem Begriff «Blutmond» wird eigentlich nur eine totale Mondfinsternis bezeichnet. Von letzterer spricht man, wenn der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintritt, also nicht mehr direkt von der Sonne angestrahlt wird. Weil es wegen der Lichtbrechung in der Erdatmosphäre auch im Kernschatten nicht ganz dunkel ist, bleibt der Erdtrabant trotzdem sichtbar. Dabei wird das langwellige, rote Licht in der Erdatmosphäre stärker gebrochen als etwa das blaue, und genau in den Schattenkegel abgelenkt. Das gibt dem Mond die charakteristische rote Färbung.

«Blutmonde, beziehungsweise totale Mondfinsternisse gab es in der vergangenen Zeit öfters», erklärt Sven Rock von Meteo Remich. Seit 2014 kam es insgesamt sieben Mal und in den vergangenen zwölf Monaten drei Mal zu einer Mondfinsternis. Die letzte konnte man im vergangenen Jahr am 27. Juli beobachten. Damals befand sich der Mond ganze 103 Minuten im Kernschatten der Erde. Eine längere totale Mondfinsternis wird es im 21. Jahrhundert nicht geben. Generell kann eine totale Mondfinsternis nicht länger als etwa 107 Minuten dauern.

« Die Lichtverschmutzung ist das größte Problem »

Dennoch gilt es den «Blutmond» am kommenden Montag nicht zu verpassen. Denn erst 2021 gibt es den nächsten. «2025 und 2033 gibt es dann wieder eine längere Serie», erklärt Rock weiter. Am 21. Januar «dürfte der gesamte Vorgang der Mondfinsternis im Großherzogtum bei passendem Wetter zu sehen sein». Ab 6.20 Uhr soll der «Blutmond» im ganzen Land zu beobachten sein. Der bevorstehende «Blutmond» komme allerdings wohl weder von der Helligkeit noch von der Größe an den im vergangenen Juli heran.

Rock rät, viel Geduld mitzubringen, da der gesamte Vorgang schließlich mehrere Stunden dauere. Außerdem sollte man auf die Lichtverschmutzung achten. Außerhalb der Stadt habe man eine bessere Sicht auf die Verfinsterung.

Wie es aussieht, wenn sich ein Vollmond blutrot verfärbt, sehen Sie im Video oben.

(chb/L'essentiel)