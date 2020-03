Erste Staus wegen Corona an deutscher Grenze

Ein L'essentiel-Leser-Reporter hat am Montagnachmittag von seinem Balkon aus die Verkehrslage an der Grenze zum Saarland festgehalten. Die Grenzschließung, die seit Montagmorgen aufgrund der Covid-19-Pandemie in Kraft ist, sorgte für einen langen Stau.

Die Aufnahmen zeigen die A13 bei Schengen. Berufspendler dürfen die Grenze zwischen dem Saarland und Luxemburg weiterhin passieren.

(fl/L'essentiel)