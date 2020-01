Gerangel um Posten stellt Koalition auf die Probe

Am Mittwoch wird der LSAP-Abgeordnete Mars Di Bartolomeo Präsident der Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle und tritt die Nachfolge seines LSAP-Kollegen Alex Bodry an. Bodry wir künftig Mitglied des Staatsrates sein.

Mit Bodrys Weggang wollte eigentlich die DP den Posten an sich ziehen, weil die Institutionen sowieso dem Staatsminister Xavier Bettel (DP) unterstehen. Eugène Berger, der Vorsitzende der DP-Fraktion, hatte daher die Stelle bereits der Verfassungsrechtlerin und DP-Abgeordneten Simone Beissel angeboten. Beissel war auch bereit diese zu übernehmen. Alex Brody durchkreuzte die DP-Pläne allerdings, weil die Position während der Koalitionsverhandlungen der LSAP versprochen worden war. Der Vereinbarung folgend wird nun also Di Bartolomeo dem Gremium vorsitzen.

Laut Mars Di Bartolomeo handelt es sich bei dem Posten-Gerangel um einen «ein Sturm im Wasserglas». Andere parlamentarische Quellen weisen allerdings auf ein starkes Kräftemessen zwischen DP und LSAP hin. Tatsächlich gibt es noch weitere Nebenkriegsschauplätze. Berichten zufolge unterstützt die DP auch für den Posten des Generalsektretärs des Repräsentantenhauses einen anderen Kandidaten als ihre Koalitionspartner. Nach Informationen von L'essentiel würde den CSV-Abgeordneten in dieser Angelegenheit die Rolle der Königsmacher zukommen. Demnach sind die christlich-sozialen Abgeordneten zu gleichen Teilen gespalten in ihrer Zustimmung für einen Kandidaten. Damit ist der Ausgang der geheimen Abstimmung mehr als ungewiss.

(Maurice Magar/L'essentiel)